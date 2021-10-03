Клопп сравнил отказ от вакцинации с вождением в нетрезвом виде

Менеджер «Ливерпуля» Юрген Клопп активно выступает за массовую вакцинацию от коронавируса. Немецкий специалист обеспокоен недоверием людей к прививкам.

«У нас вакцинировано подавляющее большинство игроков. Мне не приходилось кого-то из них убеждать или объяснять, зачем необходимо это делать.

На мой взгляд, отказ от прививки равносилен тому, что вы сядете с пьяном виде за руль. Законы созданы, чтобы защищать всех людей, а не только меня. Алкоголь вреден, но мы продолжаем его пить. При этом считаем, что вакцина способна нанести вред организму, хотя специалисты утверждают обратное», - приводит слова Клоппа Goal.