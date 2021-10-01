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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Гвардиола рассказал, в чём главная проблема «Манчестер Сити»

01 Октября 2021 • 18:52 Комментировать (1)
Ливерпуль
...
Манчестер Сити
2.85 3.75 2.45
03.10 18:30

В преддверии противостояния с «Ливерпулем» Хосеп Гвардиола указал на причини такого невзрачного старта «Манчестер Сити» во всех турнирах. Испанец снова затронул кадровую ситуацию, ссылаясь на то, что летом клубу не удалось подписать необходимых футболистов.

«Мы вынуждены атаковать количеством, потому что у нас нет ярко выраженного нападающего с голевым чутьем. Из-за этого приходится задействовать больше людей, чтобы забивать, а это освобождает свободные зоны для соперника. Но, это никак не претензия в сторону моих игроков – я ими очень горжусь», - поделился Гвардиола в разговоре с журналистами The Guardian.

Напомним, что на неделе «горожане» уступили «ПСЖ» в Лиге чемпионов, не сумев реализовать ряд неплохих моментов для взятия ворот.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Хосеп Гвардиола
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Nebarsabarsenet
01 Октября 2021 в 19:11
Отсутствие забивного форварда особенно почувствовалось в матче ПСЖ, который просто обязаны были выигрывать горожане.
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02.10  14:30 Манчестер Юнайтед ... Эвертон 1.49 4.6 6.6
02.10  17:00 Вулверхэмптон ... Ньюкасл 1.75 3.85 4.8
02.10  17:00 Челси ... Саутгемптон 1.31 5.6 10
02.10  17:00 Бёрнли ... Норвич 2.2 3.5 3.35
02.10  17:00 Лидс ... Уотфорд 1.65 4.2 5
02.10  19:30 Брайтон ... Арсенал 2.8 3.35 2.6
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