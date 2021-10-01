Гвардиола рассказал, в чём главная проблема «Манчестер Сити»

В преддверии противостояния с «Ливерпулем» Хосеп Гвардиола указал на причини такого невзрачного старта «Манчестер Сити» во всех турнирах. Испанец снова затронул кадровую ситуацию, ссылаясь на то, что летом клубу не удалось подписать необходимых футболистов.

«Мы вынуждены атаковать количеством, потому что у нас нет ярко выраженного нападающего с голевым чутьем. Из-за этого приходится задействовать больше людей, чтобы забивать, а это освобождает свободные зоны для соперника. Но, это никак не претензия в сторону моих игроков – я ими очень горжусь», - поделился Гвардиола в разговоре с журналистами The Guardian.

Напомним, что на неделе «горожане» уступили «ПСЖ» в Лиге чемпионов, не сумев реализовать ряд неплохих моментов для взятия ворот.