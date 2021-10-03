«Ливерпуль» – «Манчестер Сити»: прогноз и ставка на матч чемпионата Англии – 3 октября 2021

«Ливерпуль» примет «Манчестер Сити», чтобы провести седьмой тур в рамках АПЛ. Кто окажется сильнее в данной сходке? На что лучше поставить? Ответы на вопросы вы найдёте в нашем прогнозе.

«Ливерпуль»

«Ливерпуль» – единственная команда в АПЛ, которая до сих пор ни разу не проиграла. В шести турах коллектив Юргена Клоппа четыре раза оказался сильнее и дважды делил очки. У «Ливерпуля» нет проблем и в нападении, ведь за все сыгранные матчи в АПЛ «красные» оформили на свой счёт 15 голов, в среднем за матч 2,5. Также отметим отличное выступление команды в групповом этапе Лиги чемпионов, где «Ливерпуль» выиграл в двух первых турах, с общим счётом 8:3.

«Манчестер Сити»

Коллектив Пепа Гвардиолы стремительно идёт к лидерству в АПЛ. На данный момент действующий чемпиона английской Премьер-лиги находится на второй позиции в турнирной таблице в одном балле от первого «Ливерпуля». Главный тренер команды частенько экспериментирует с составом, и как футболисты «Манчестера Сити» выйдут на этот раз, известно только самому Пепу Гвардиоле. В последнем матче «горожане» выступали в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов, где проиграли ПСЖ со счётом 0:2.

Статистика и цифры

«Ливерпуль» выиграл четыре матча из пяти последних;

«Манчестер Сити» оказался сильнее в трёх матчах из пяти предыдущих;

Последний матч между этими командами закончился разгромной победой «Манчестера Сити» (4:1).

Прогнозы

Матч двух равных по силе команд. «Манчестеру Сити» и «Ливерпулю» нельзя терять баллы, иначе в турнирной таблице всё может значительно поменяться. Думаем, самый оптимальный вариант для ставки на этот поединок – обе забьют.

Прогноз: обе забьют за коэффициент 1,61.