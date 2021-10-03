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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Ливерпуль» – «Манчестер Сити»: прогноз и ставка на матч чемпионата Англии – 3 октября 2021

03 Октября 2021 • 01:42 Комментировать
Ливерпуль
...
Манчестер Сити
2.85 3.75 2.45
Через 16 ч. 24 мин.

«Ливерпуль» примет «Манчестер Сити», чтобы провести седьмой тур в рамках АПЛ. Кто окажется сильнее в данной сходке? На что лучше поставить? Ответы на вопросы вы найдёте в нашем прогнозе.

«Ливерпуль»

«Ливерпуль» – единственная команда в АПЛ, которая до сих пор ни разу не проиграла. В шести турах коллектив Юргена Клоппа четыре раза оказался сильнее и дважды делил очки. У «Ливерпуля» нет проблем и в нападении, ведь за все сыгранные матчи в АПЛ «красные» оформили на свой счёт 15 голов, в среднем за матч 2,5. Также отметим отличное выступление команды в групповом этапе Лиги чемпионов, где «Ливерпуль» выиграл в двух первых турах, с общим счётом 8:3.

«Манчестер Сити»

Коллектив Пепа Гвардиолы стремительно идёт к лидерству в АПЛ. На данный момент действующий чемпиона английской Премьер-лиги находится на второй позиции в турнирной таблице в одном балле от первого «Ливерпуля». Главный тренер команды частенько экспериментирует с составом, и как футболисты «Манчестера Сити» выйдут на этот раз, известно только самому Пепу Гвардиоле. В последнем матче «горожане» выступали в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов, где проиграли ПСЖ со счётом 0:2.

Статистика и цифры

  • «Ливерпуль» выиграл четыре матча из пяти последних;
  • «Манчестер Сити» оказался сильнее в трёх матчах из пяти предыдущих;
  • Последний матч между этими командами закончился разгромной победой «Манчестера Сити» (4:1).

Прогнозы

Матч двух равных по силе команд. «Манчестеру Сити» и «Ливерпулю» нельзя терять баллы, иначе в турнирной таблице всё может значительно поменяться. Думаем, самый оптимальный вариант для ставки на этот поединок – обе забьют.

Прогноз: обе забьют за коэффициент 1,61.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Манчестер Сити прогнозы на футбол
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03.10  16:00 Тоттенхэм ... Астон Вилла 1.63 4.3 5.2
03.10  18:30 Ливерпуль ... Манчестер Сити 2.9 3.7 2.36
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