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Гари Невилл: «С Кейном у «Манчестер Сити» не было бы конкурентов»

04 Октября 2021 • 13:20 Комментировать
Ливерпуль
2:2
Манчестер Сити
окончен

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии, а ныне футбольный эксперт Гари Невилл считает, что «Манчестер Сити» не хватает центрфорварда.

«Сити» не забивает. Да, во встрече с «Ливерпулем» они дважды поразили ворота, однако в первой половине встречи у команды были проблемы. «Горожанам» не хватает настоящего форварда, способного забивать по 25-30 голов. Им нужен Гарри Кейн. Если бы он перешел в «Сити», то у конкурентов не было бы шансов», - приводит слова эксперта Sky Sports.

В летнее трансферное окно ходили активные переговоры о переходе Кейна в «Манчестер Сити», однако руководство «Тоттенхэма» не отпустило своего лидера.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Гари Невилл Гарри Кейн
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