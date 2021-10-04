Гари Невилл: «С Кейном у «Манчестер Сити» не было бы конкурентов»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии, а ныне футбольный эксперт Гари Невилл считает, что «Манчестер Сити» не хватает центрфорварда.

«Сити» не забивает. Да, во встрече с «Ливерпулем» они дважды поразили ворота, однако в первой половине встречи у команды были проблемы. «Горожанам» не хватает настоящего форварда, способного забивать по 25-30 голов. Им нужен Гарри Кейн. Если бы он перешел в «Сити», то у конкурентов не было бы шансов», - приводит слова эксперта Sky Sports.

В летнее трансферное окно ходили активные переговоры о переходе Кейна в «Манчестер Сити», однако руководство «Тоттенхэма» не отпустило своего лидера.