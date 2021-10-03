​Клопп высказался после ничьей с «Манчестер Сити»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп дал комментарий после ничьей с «Манчестер Сити» (2:2).

«Очень средний результат в первом тайме. Мы были ниже своего уровня, были слишком пассивны с мячом и без мяча, что устраивало «Манчестер Сити». Это был наш худший тайм в матчах против них.

Я был более чем доволен, когда услышал свисток на перерыв. Нам пришлось многое исправить между таймами, и мы это сделали. После перерыва игра была совершенно иной. Если бы мы провели только второй тайм, я бы говорил о желании победить, но если брать во внимание первый тайм, я могу сказать, что доволен очком», - сказал Клопп BBC Radio 5 Live.