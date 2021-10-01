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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Клопп назвал «Манчестер Сити» лучшей командой мира на данный момент

01 Октября 2021 • 18:17 Комментировать
Ливерпуль
...
Манчестер Сити
2.85 3.75 2.45
03.10 18:30

Уже в это воскресенье, 3 октября, состоится центральный поединок тура в английской Премьер-лиге – между собой сразятся «Ливерпуль» и «Манчестер Сити».

Примечательно, что наставники обеих команд на своих предматчевых пресс-конференциях начали обмениваться лестными комментариями друг о друге. Хосеп Гвардиола заявил, что деятельность Юргена Клоппа заставляла его работать над собой, а вот немец решил отметить силу подопечных испанского специалиста на данный момент.

«Манчестер Сити» - выдающийся футбольный коллектив. Вероятно, они сейчас лучшие в мире, посмотрите, как «горожанам» удалось доминировать над «ПСЖ». Им просто не повезло использовать свои моменты», - приводит слова Клоппа BBC.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Юрген Клопп
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