Крауч: «Салах сделал для «Ливерпуля» больше, чем Торрес и Суарес»

Бывший английский нападающий Питер Крауч, который ныне работает колумнистом в британском издании Daily Mail, в своей очередной статье затронул место вингера Мохамеда Салаха в иерархии «Ливерпуля».

Крауч подчеркнул, что считает египтянина одним из самых выдающихся футболистов в истории клуба, сравнив того с Фернандо Торресом и Луисом Суаресом. «Болельщики ошибаются, когда ставят этих двух форвардом выше Салаха. Мохамед всё доказывает своей статистикой. Он точно входит в символическую команду мечты «Ливерпуля». Без него они бы так и не смогли поднять над головой трофеи АПЛ и Лиги чемпионов», - написал экс-футболист сборной Англии.

Также Крауч недоумевает, почему египтянина так редко отмечают различные СМИ. По его мнению, он уже достиг уровня величайших игроков мира.