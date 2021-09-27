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Премьер-лига

Крауч: «Салах сделал для «Ливерпуля» больше, чем Торрес и Суарес»

27 Сентября 2021 • 23:08 Комментировать
Ливерпуль
...
Манчестер Сити
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03.10 18:30

Бывший английский нападающий Питер Крауч, который ныне работает колумнистом в британском издании Daily Mail, в своей очередной статье затронул место вингера Мохамеда Салаха в иерархии «Ливерпуля».

Крауч подчеркнул, что считает египтянина одним из самых выдающихся футболистов в истории клуба, сравнив того с Фернандо Торресом и Луисом Суаресом. «Болельщики ошибаются, когда ставят этих двух форвардом выше Салаха. Мохамед всё доказывает своей статистикой. Он точно входит в символическую команду мечты «Ливерпуля». Без него они бы так и не смогли поднять над головой трофеи АПЛ и Лиги чемпионов», - написал экс-футболист сборной Англии.

Также Крауч недоумевает, почему египтянина так редко отмечают различные СМИ. По его мнению, он уже достиг уровня величайших игроков мира.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Питер Крауч Мохамед Салах
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