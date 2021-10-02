Гвардиола: «Для «Сити» является честью считать «Ливерпуль» главным конкурентом»

Завтра «Манчестер Сити» и «Ливерпуль» сразятся в рамках очередного тура английской Премьер-лиги. Наставники обеих команд продолжили тенденцию прошедших пресс-конференций, расхваливая соперника.

Так, в разговоре с корреспондентами издания The Independent Хосеп Гвардиола сказал, что рад противостоять мерсисайдцам в борьбе за самые высокие места. «Для «Манчестер Сити» является честью считать «Ливерпуль» главным конкурентом. У этого клуба огромная история успеха за спиной. Мы рады, что смогли достичь их уровня», - прокомментировал испанский специалист.

Напомним,ранее Гвардиола также отмечал, что противостояния с командами Юргена Клоппа всегда помогали ему прогрессировать.