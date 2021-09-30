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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Александер-Арнольд не поможет «Ливерпулю» в игре с «Манчестер Сити»

30 Сентября 2021 • 20:08 Комментировать
Ливерпуль
...
Манчестер Сити
2.85 3.75 2.45
03.10 18:30

Защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд не поможет команде в поединке седьмого тура АПЛ с «Манчестер Сити».

Как сообщает пресс-служба «красных», игрок получил повреждение.

Юрген Клопп отметил, что пока футболист находится в лазарете. Также в предстоящем матче не выйдет на поле Тьяго Алькантара.

Матч «Ливерпуль» — «Манчестер Сити» пройдёт 3 октября и начнется в 18.30 по московскому времени.

22-летний Александер-Арнольд в нынешнем сезоне сыграл 6 поединков и записал в актив три голевые передачи.


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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Манчестер Сити Трент Александер-Арнольд
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