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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Клопп рассказал о состоянии Александер-Арнольда

29 Сентября 2021 • 09:37 Комментировать
Ливерпуль
...
Манчестер Сити
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03.10 18:30

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о состоянии защитника команды Трента Александер-Арнольда, пропустившего вторничный матч Лиги чемпионов против «Порту».

«К сожалению, он травмирован. Вчера на тренировку Трент пришёл чуть раньше. Его проблема не выглядела серьёзной, но мы провели дополнительную оценку, и в конце концов всё стало серьёзно. Он не поехал с нами на матч с «Порту» и вряд ли сыграет с «Манчестер Сити». Речь о мышечной проблеме. Мы думали, что это просто напряжение приводящей мышцы на фоне усталости, но всё оказалось серьёзнее», - высказался Клопп для BT Sport.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Юрген Клопп Трент Александер-Арнольд
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