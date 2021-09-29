​Клопп рассказал о состоянии Александер-Арнольда

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о состоянии защитника команды Трента Александер-Арнольда, пропустившего вторничный матч Лиги чемпионов против «Порту».

«К сожалению, он травмирован. Вчера на тренировку Трент пришёл чуть раньше. Его проблема не выглядела серьёзной, но мы провели дополнительную оценку, и в конце концов всё стало серьёзно. Он не поехал с нами на матч с «Порту» и вряд ли сыграет с «Манчестер Сити». Речь о мышечной проблеме. Мы думали, что это просто напряжение приводящей мышцы на фоне усталости, но всё оказалось серьёзнее», - высказался Клопп для BT Sport.