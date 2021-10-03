​Гвардиола считает, что Милнера следовало удалять

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола дал комментарий после ничьей с «Ливерпулем» на поле соперника (2:2).

«Если вы спросите меня об очках, я скажу, что счастлив. Если вы спросите меня о выступлении команды, я скажу, что более чем счастлив. Мы великолепно провели три последние игры. Мы задействовали разных игроков, и все они действовали прекрасно. Жаль, что сегодня мы не победили. Мы дважды отыгрывались и показали характер.

Милнеру должна была быть показана вторая жёлтая карточка, это слишком очевидно. Я знаю, что арбитрам нелегко на «Энфилде» и «Олд Траффорд», здесь на них оказывается большое давление», - высказался Гвардиола для BBC Radio 5 Live.