«Манчестер Сити» дважды отыгрался на «Энфилде», отстояв ничью с «Ливерпулем»

В рамках седьмого тура АПЛ состоялся топ-матч: «Ливерпуль» принимал «Манчестер Сити».

Третий (!) за неделю топ-матч провёл «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы. Началось всё с минимальной победы над «Челси» в Лондоне, затем была проигранная битва в Париже и первый гол Месси за «ПСЖ», пришедшийся как раз на этом матч. А завершали «горожане» недельный топ-марафон игрой на «Энфилде».

«Ливерпуль» тоже не отдыхал. Посреди недели совершил сложный вояж в Португалию, завершившийся неожиданно лёгкой победой. «Порту» дома получил 5 мячей, на которые ответил всего одним. На игру с «Сити» Юрген Клопп оставил привычное уже нападение, Диогу Жоту играл, а Роберто Фирмино снова на скамейке запасных. Хосеп Гвардиола впереди увидел трио Жезус, Грилиш и Фоден. Рахим Стерлинг начал матч в запасе.

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Естественно, «Ливерпуль» и «Сити» отнеслись друг к другу с уважением. По традиции топ-матчей АПЛ: минимум моментов, осторожные атаки, низкий темп. Звёздные футболисты не спешили радовать болельщиков ярким футболом. Первым сверкнул Бернарду Силва, который в центре поля накрутил сразу трёх соперников, протащил мяч ещё пару метров и прокинул на Фодена. Фил вывалился на Алиссона, однако с острого угла пробил точно в голкипера.

«Ливерпуль» молчал, проводя атаки на низких скоростях. После дриблинга Диогу Жота посадил на карточку своего соотечественника Рубена Диаша, но ни со стандарта, ни после позиционной атаки создать хоть что-то не получилось. «МанСити» до перерыва ещё одну неплохую атаку провёл – Кевин Де Брёйне неожиданно замкнул подачу Фила Фодена, пробив мимо цели, однако на перерыв команды ушли при 0:0 на табло. С хорошим преимуществом «горожан», но без особых предпосылок к изменению счёта.

После перерыва взбодрились «красные». Серию атак провела команда Клоппа и, прощупав почву, открыла счёт на исходе часа игры чуть ли не в первом конкретном наступлении. Салах на правом фланге обыграл Канселу и вырезал передачу в штрафную площадь на ход Мане. Садио убежал от Диаша, метров с 11 неотразимо пробив в дальний нижний угол. И гол этот открыл ящик Пандоры. Уже через 9 минут «Сити» сравнял. Жезус с правого фланга прибежал, на дриблинге обойдя трёх соперников, и выкатил мяч под удар Фодену. Из убойной позиции Фил не промахнулся.

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Все козырнули дриблингом, а я? Подумал Мохамед Салах и выдал фееричный гол. На фланге обыграл двух защитников, вошёл в штрафную площадь, раскачал ещё и Лапорта, мощно пальнув в дальний угол. На это «Сити» ответил комбинационным голом. Фоден на углу штрафной площади осмотрелся и покатил поперёк на Уокера. Кайл остроумно мяч пропустил, а пробил Де Брёйне. С помощью рикошета от Матипа Кевин переиграл Алиссона – 2:2.

Могла победа достаться «Ливерпулю», но Эдерсона, ошибившегося на выходе, подстраховал Родри, на «ленточке» заблокировавший удар Фабиньо. В итоге – боевая ничья. Разгонялись долго, но перестрелка во втором тайме никого не оставила равнодушным.