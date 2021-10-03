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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Манчестер Сити» дважды отыгрался на «Энфилде», отстояв ничью с «Ливерпулем»

03 Октября 2021 • 20:26 Комментировать (6)
Ливерпуль
2:2
Манчестер Сити
окончен

В рамках седьмого тура АПЛ состоялся топ-матч: «Ливерпуль» принимал «Манчестер Сити».

Протокол игры  
Ливерпуль 2:2 Манчестер Сити
(1:0) Мане Садио 59'    
    69' Фоден Фил (1:1)
(2:1) Салах Мохамед 76'    
    81' Де Брёйне Кевин (2:2)
Алиссон Бекер Милнер Джеймс   42'   78' (Гомес Джо (   78') Матип Жоэль Ван Дейк Виргил Робертсон Эндрю Хендерсон Джордан Фабиньо Энрике   83' Джонс Кёртис Салах Мохамед Жота Диогу   65'   68' (Фирмино Роберто (   68') Мане Садио
Запасные: Окслейд-Чемберлен Алекс Кейта Наби Келлехер Каомхин Уильямс Неко Минамино Такуми Цимикас Костас Конате Ибраима
Эдерсон Мораес Уокер Кайл Диаш Рубен   26' Лапорт Эмерик Канселу Жоау   56' Силва Бернарду   77' Родри Эрнандес Де Брёйне Кевин Жезус Габриэль Грилиш Джек   66' (Стерлинг Рахим (   66') Фоден Фил
Запасные: Палмер Коул Аке Натан Марез Рияд Стеффен Закари Фернандиньо Фернандо Торрес Ферран Стоунс Джон Карсон Скотт
03 октября. Стадион "Энфилд".

 

Третий (!) за неделю топ-матч провёл «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы. Началось всё с минимальной победы над «Челси» в Лондоне, затем была проигранная битва в Париже и первый гол Месси за «ПСЖ», пришедшийся как раз на этом матч. А завершали «горожане» недельный топ-марафон игрой на «Энфилде».

«Ливерпуль» тоже не отдыхал. Посреди недели совершил сложный вояж в Португалию, завершившийся неожиданно лёгкой победой. «Порту» дома получил 5 мячей, на которые ответил всего одним. На игру с «Сити» Юрген Клопп оставил привычное уже нападение, Диогу Жоту играл, а Роберто Фирмино снова на скамейке запасных. Хосеп Гвардиола впереди увидел трио Жезус, Грилиш и Фоден. Рахим Стерлинг начал матч в запасе.

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Естественно, «Ливерпуль» и «Сити» отнеслись друг к другу с уважением. По традиции топ-матчей АПЛ: минимум моментов, осторожные атаки, низкий темп. Звёздные футболисты не спешили радовать болельщиков ярким футболом. Первым сверкнул Бернарду Силва, который в центре поля накрутил сразу трёх соперников, протащил мяч ещё пару метров и прокинул на Фодена. Фил вывалился на Алиссона, однако с острого угла пробил точно в голкипера.

«Ливерпуль» молчал, проводя атаки на низких скоростях. После дриблинга Диогу Жота посадил на карточку своего соотечественника Рубена Диаша, но ни со стандарта, ни после позиционной атаки создать хоть что-то не получилось. «МанСити» до перерыва ещё одну неплохую атаку провёл – Кевин Де Брёйне неожиданно замкнул подачу Фила Фодена, пробив мимо цели, однако на перерыв команды ушли при 0:0 на табло. С хорошим преимуществом «горожан», но без особых предпосылок к изменению счёта.

После перерыва взбодрились «красные». Серию атак провела команда Клоппа и, прощупав почву, открыла счёт на исходе часа игры чуть ли не в первом конкретном наступлении. Салах на правом фланге обыграл Канселу и вырезал передачу в штрафную площадь на ход Мане. Садио убежал от Диаша, метров с 11 неотразимо пробив в дальний нижний угол. И гол этот открыл ящик Пандоры. Уже через 9 минут «Сити» сравнял. Жезус с правого фланга прибежал, на дриблинге обойдя трёх соперников, и выкатил мяч под удар Фодену. Из убойной позиции Фил не промахнулся.

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Все козырнули дриблингом, а я? Подумал Мохамед Салах и выдал фееричный гол. На фланге обыграл двух защитников, вошёл в штрафную площадь, раскачал ещё и Лапорта, мощно пальнув в дальний угол. На это «Сити» ответил комбинационным голом. Фоден на углу штрафной площади осмотрелся и покатил поперёк на Уокера. Кайл остроумно мяч пропустил, а пробил Де Брёйне. С помощью рикошета от Матипа Кевин переиграл Алиссона – 2:2.

Могла победа достаться «Ливерпулю», но Эдерсона, ошибившегося на выходе, подстраховал Родри, на «ленточке» заблокировавший удар Фабиньо. В итоге – боевая ничья. Разгонялись долго, но перестрелка во втором тайме никого не оставила равнодушным.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Манчестер Сити
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Комментарии (6)
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Рейтинг комментариев
Snk6565
03 Октября 2021 в 21:25
В результате, что увидел я...при том уровне креатива и умении поменять вектор движения...нам с Сулькой ловить нечего, даже с учетом неплохого состава...обидно да...
Vaisili0k
03 Октября 2021 в 20:56
Невероятно зрелищный и качественный футбол, этот матч одно из украшений нынешнего сезона, на мой взгляд лучше и интереснее даже чем Сити-Челси. Единственный кто выпадал - это судья, чтобы не замечать грязь и гандбол от ливерпульцев, нужно было постараться конечно...Но, ничья вполне справедливый результат, команды по игре достойны друг друга и в очередной раз подтвердили свои притязания на титул АПЛ.
ингерман
03 Октября 2021 в 20:54
ай нормуль робяцы сыграли.. до 16 числа с пепки снимаеца звание физрука.. смотри - не проколись.. )))
Pol-black
03 Октября 2021 в 20:47
по хорошему Милнера нужно было удалять. явная подножка и срыв атаки. голассо от Салаха конечно шедевр, но вот случился бы он при игре вдесятером? кто знает... а игра классная получилась. могла выиграть любая из команд.
Skywoker
03 Октября 2021 в 20:44
итого сити провели 3 выезда подряд на стэмфорде, парк де пренс и энфилде где играли первым номером
нынешние реал и барса набрали бы 0 очков - 100%
вот она эффективность использования денег
сити мешок все понятно, но у них 2 сильных состава
у барсы за те же деньги - команда уровня бетиса
Bub
03 Октября 2021 в 20:31
Ай хорошая рубка была :) Спасибо командам за такую игру :)
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окончен Кристал Пэлас 2:2 Лестер
окончен Вест Хэм 1:2 Брентфорд
окончен Тоттенхэм 2:1 Астон Вилла
окончен Ливерпуль 2:2 Манчестер Сити
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