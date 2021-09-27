Гюндоган выбыл до середины октября из-за травмы

Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган получил травму и выбыл до середины октября. Об этом сообщает журналист Bild Тоби Альтшаффль.

Сообщается, что у Гюндогана обнаружили травму бедра. Футболист сможет приступить к тренировкам уже после перерыва на матчи сборные.

Напомним, что Гюндоган стал игроком «Манчестер Сити» в 2016 году, перейдя из «Боруссии» Дортмунд за 27 миллионов евро. В нынешнем сезоне на его счету пять матчей в АПЛ, в которых он забил пять голов и отдал одну результативную передачу.

После шести туров «Манчестер Сити» набрал 13 очков и расположился на втором месте, уступая «Ливерпулю» по разнице голов.