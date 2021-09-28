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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Скауты «Ливерпуля» просматривают вингера «Вильярреала» слухи

28 Сентября 2021 • 23:22 Комментировать
Ливерпуль
...
Манчестер Сити
2.85 3.75 2.45
03.10 18:30

По всей видимости, после довольно пассивной работы на трансферном рынке прошедшим летом, «Ливерпуль» намерен закупиться новыми игроками уже по окончании текущего сезона. Сообщается, что на радар мерсисайдцев попал вингер «Вильярреала» Арно Данджума.

По информации издания Voetball, скауты английского клуба уже долгое время исследуют возможность приобретения голландца. Согласно источнику, представители «Ливерпуля» будут присутствовать и на завтрашнем поединке «Вильярреала» с «Манчестер Юнайтед» в Лиге чемпионов.

Эксперты портала Transfermarkt оценивают сумму потенциального перехода 24-летнего игрока в 15 миллионов евро. В новом розыгрыше Ла Лиги на счету Данджума два гола в пяти сыгранных матчах.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Вильярреал Арно Данджума
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