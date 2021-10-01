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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Гвардиола: «Команды Клоппа помогли мне стать сильнее»

01 Октября 2021 • 16:50 Комментировать
Ливерпуль
...
Манчестер Сити
2.85 3.75 2.45
03.10 18:30

Менеджер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал, как соперничество с Юргеном Клоппом отразилось на его тренерских умениях.

«Клопп мне сильно помог. Его команды позволили мне стать сильнее как тренер. Он предоставил мне возможность выйти на новый уровень. Не оставалось другого выбора, кроме как стать лучше, чтобы обыгрывать его команды. Именно по этой причине я до сих пор в деле», - приводит слова Гвардиолы Manchester Evening News.

Напомним, что очередной раунд противостояния испанского и немецкого тренеров состоится в воскресенье - «Ливерпуль» в седьмом туре АПЛ примет на своём поле «Манчестер Сити».

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Юрген Клопп Апл
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