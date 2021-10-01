Актёр, исполнивший роль Джеймса Бонда, сравнил Клоппа с агентом 007

Актёр Дэниел Крейг рассказал, почему он считает Юргена Клоппа подходящим человеком на роль самого известного киногероя.

Как известно, Крейг является преданным фанатом мерсисайдцев. По случаю выхода пятого фильма бондианы с участием Крейга «Не время умирать» у актёра поинтересовались, смог бы Юрген Клопп удачно сыграть роль секретного агента.

«Я боготворю Клоппа, поэтому отвечу, что да. Это человек, за которым хочется следовать. Лидер по своей натуре. Приходилось встречать несколько таких людей. Вторым я назову Алекса Фергюсона. По правде говоря, Клопп в некоторых вещах даже лучше Джеймса Бонда», - приводит слова Крейга Sky Sports.