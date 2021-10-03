​Фанат «Ливерпуля» плюнул в представителей штаба «Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» подал официальную жалобу по поводу инцидента, произошедшего в воскресном матче Премьер-лиги против «Ливерпуля». По ходу второго тайма фанат мерсисайдской команды плюнул в направлении представителей штаба «Манчестер Сити», находящихся на скамейке. В стане «горожан» считают, что этот момент попал в объективы телекамер, что даёт возможность для проведения расследования. Об этом всём на своей страничке в «Твиттере» сообщил журналист Мэтт Кричли.

Напомним, что поединок чемпионата Англии между «Ливерпулем» и «Манчестер Сити» на «Энфилде» завершился вничью со счётом 2:2.