Полузащитник «Сампдории» Миккель Дамсгор еще летом обратил на себя внимание топовых европейских клубов, а президент даже был готов отпустить его за соответствующую сумму, но новый сезон датчанин начал все-таки в Италии.

Однако, надолго в середняке Серии А игрок наверняка не задержится. Согласно слухам, на Дамсгора претендуют гранды местного футбола, а вот издание Fichajes уверяет, что футболист продолжит карьеру в «Ливерпуле». По информации источника, в приобретении представителя сборной Дании лично заинтересован Юрген Клопп.

Отмечается, что мерсисайдцы готовы заплатить за атакующего хавбека требуемые 20 миллионов евро, а сам Дамсгор желает попробовать свои силы в английской Премьер-лиге.