​Тухель высказался после поражения от «Манчестер Сити»

Наставник «Челси» Томас Тухель высказался после домашнего поражения своей команды от «Манчестер Сити» (0:1).

«В целом мы были активны, но мы располагались в очень глубокой зоне, а не там, где мы хотели располагаться. Нельзя входить в такой матч и ожидать, что результат будет в нашу пользу. Мы должны признать, что сегодня мы были не на своём уровне, но «Манчестер Сити» сыграл в этом свою роль. Заставить соперника проиграть – тоже своего рода выступление», - высказался Тухель для BBC Match of the Day.

Ближайший матч «Челси» проведёт в среду, 29 сентября. Во втором туре группового этапа Лиги чемпионов команда Томаса Тухеля сыграет в гостях у «Ювентуса».