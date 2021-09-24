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Премьер-лига

​Тухель высказался о дуэли с Гвардиолой

24 Сентября 2021 • 19:29 Комментировать
Челси
...
Манчестер Сити
2.73 3.43 2.73
Через 16 ч. 26 мин.

В субботу в английской Премьер-лиге пройдёт матч между «Челси» и «Манчестер Сити». Рулевой лондонской команды Томас Тухель высказался о тренерской дуэли с Хосепом Гвардиолой.

«Люди стали говорить мне, что я знаю, как победить Пепа. Но это не дуэль между мной и им. Завтра будет не теннис или шахматы – завтра будет матч наших команд.

Если честно, в трёх последних наших матчах шансы были 50 на 50. Я говорю не только о раскладах перед игрой, но и по ощущению от матчей. В каждом из них я чувствовал, что исход может быть любым. В таких ситуациях всё решают мелкие детали», - цитирует Тухеля Sky Sports.  

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Томас Тухель
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