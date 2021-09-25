Гвардиола: «Челси» обыграл нас в финале благодаря контратакам»

Коуч «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола перед игрой с «Челси» в АПЛ вспомнил о последней встрече с лондонцами в финале Лиги чемпионов.

«Нам удалось провести отличный финал. Мы проиграли, но то был отличный матч.

Нашим игроками не хватало тогда точности в пасах в финальной трети. Мы не успевали подбирать мяч. А у них получалось блестяще переходить из обороны в атаку. Лондонцы были прекрасно подготовлены физически.

Мне показалось, что мы были хороши. «Челси» обыграл нас в финале благодаря контратакам», - приводит слова Гвардиолы официальный сайт «горожан».

Прежде Томас Тухель поделился мнением насчёт своего соперничества с Хосепом Гвардиолой.