Стерлинг не хочет продлевать контракт с «Манчестер Сити»

Нападающий «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг может покинуть свой нынешний клуб, передаёт The Telegraph. По данным источника, футболист не хочет продлевать контракт с клубом, который истекает в середине 2023 года.

Сообщается, что «Манчестер Сити» сделал Стерлингу предложение по поводу нового контракта, однако игрок отклонил его. Среди претендентов на англичанина называлась «Барселона».

Напомним, что Стерлинг стал игроком «Манчестер Сити», перейдя из «Ливерпуля» за почти 64 миллиона евро. В нынешнем сезоне на его счету пять матчей в АПЛ, в которых он отметился одним забитым мячом.