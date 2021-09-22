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Ривалдо - о новичке «Манчестер Сити» 18-летнем Каики: «Он сможет стать важным футболистом в команде»

22 Сентября 2021 • 11:53 Комментировать
Челси
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Манчестер Сити
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25.09 14:30

Бывший футболист сборной Бразилии Ривалдо высказался по поводу перспектив 18-летнего новичка «Манчестер Сити» Каики. Крайний нападающий перешёл этим летом из «Флуминенсе» за десять миллионов евро.

«Каики всего 18 лет, поэтому ему понадобится время на адаптацию в Англии. Но думаю, что через год или два он сможет стать важным футболистом в команде. Хорошо, что в «Манчестер Сити» есть Габриэль Жезус, который поможет ему адаптироваться. Уверен, что у Каики большое будущее», - цитирует Ривалдо Express Sport.

Каики дебютировал в основном составе «Флуминенсе» в прошлом сезоне. На его счету 32 матча, в которых он забил три гола и отдал две результативные передачи. Крайний нападающий подписал контракт с «Манчестер Сити» до 2026 года.

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Ривалдо Манчестер Сити Каики
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