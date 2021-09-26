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Салихамиджич прокомментировал слухи, связывающие Рюдигера с «Баварией»

26 Сентября 2021 • 23:50 Комментировать
Гройтер Фюрт
1:3
Бавария
окончен

Хасан Салихамиджич рассказал об имеющемся у мюнхенцев наборе футболистов, способных сыграть в центре обороны.

Спортивный директор чемпионов Бундеслиги прокомментировал слова Юлиана Нагельсманна, ранее похвалившего 28-летнего центрдефа «Челси». Это породило новые слухи насчёт вероятного появления Рюдигера на «Альянц Арене».

«Нет ничего страшного, что мы обсуждаем футболистов, принадлежащих другим клубам. Юлиан упомянул о Рюдигере на пресс-конференции. Но он тренер, и он смотрит на многих игроков.

Мы действительно хорошо укомплектованы. Мы привели в команду Упамекано – лучшего защитника. А еще у нас есть Люка Эрнандес и Бенжамен Павар. Они способны выступить в центре», - сказал Салихамиджич DAZN.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Бавария Хасан Салихамиджич Антонио Рюдигер Юлиан Нагельсманн
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