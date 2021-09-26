Салихамиджич прокомментировал слухи, связывающие Рюдигера с «Баварией»

Хасан Салихамиджич рассказал об имеющемся у мюнхенцев наборе футболистов, способных сыграть в центре обороны.

Спортивный директор чемпионов Бундеслиги прокомментировал слова Юлиана Нагельсманна, ранее похвалившего 28-летнего центрдефа «Челси». Это породило новые слухи насчёт вероятного появления Рюдигера на «Альянц Арене».

«Нет ничего страшного, что мы обсуждаем футболистов, принадлежащих другим клубам. Юлиан упомянул о Рюдигере на пресс-конференции. Но он тренер, и он смотрит на многих игроков.

Мы действительно хорошо укомплектованы. Мы привели в команду Упамекано – лучшего защитника. А еще у нас есть Люка Эрнандес и Бенжамен Павар. Они способны выступить в центре», - сказал Салихамиджич DAZN.