«Челси» намерен продлить контракт с тремя ключевыми игроками

«Челси» планирует продлить контракты с тремя основными полузащитниками команды, передаёт Evening Standard. По данным источника, руководство «синих» предложит новые контракты Мэйсону Маунту, Н'Голо Канте и Жоржиньо.

Ранее сообщалось, что «Челси» также продлит контракты с основными защитниками Андреасом Кристенсеном и Антонио Рюдигером. Отмечается, что официально об этом объявят в ближайшее время.

Напомним, что в прошлом туре «Челси» разгромил «Тоттенхэм» на выезде со счётом 3:0. Голами в составе команды Тухеля отметились Тьяго Силва, Н'Голо Канте и Антонио Рюдигер.