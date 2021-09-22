Тухель рассказал, когда Менди вернется в общую группу

Главный тренер «Челси» Томас Тухель рассказал о состоянии вратаря Эдуара Менди. Напомним, что сенегалец пропустил последний матч с «Тоттенхэмом» (3:0) из-за травмы.

«На данный момент он не приступил к тренировкам с командой. Мы попытаемся сделать так, чтобы в четверг он уже занимался в общей группе, а в субботу смог принять участие в матче. Но пока рано о чем-то говорить», - цитирует Тухеля Daily Mail.

Напомним, что Менди стал игроком «Челси» в прошлом году, перейдя из «Ренна» за 24 миллиона евро. В нынешнем сезоне на его счету четыре матча в АПЛ, в которых он пропустил три гола.

Также он был признан лучшим вратарем прошлого сезона по версии УЕФА.