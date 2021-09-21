Алонсо: «Преклонение колена уже не имеет былой силы»

Защитник «Челси» Маркос Алонсо высказался по поводу преклонения колена перед началом матчей в АПЛ. Данный жест делают в качестве солидарности с кампанией по борьбе с дискриминацией на расовой почве.

Отметим, что перед началом прошлого матча с «Тоттенхэмом» (3:0) футболист показывал на нашивку с надписью «No to racism».

«Мне кажется, что преклонение колена уже не имеет былой силы, поэтому я решил поддержать акцию вот так. Мне претит расизм и всё, что с ним связано. В команде мы ни разу не разговаривали на эту тему, так как все и так всё понимают», - цитирует Алонсо The Guardian.

Напомним, что в нынешнем сезоне на счету защитника пять матчей в АПЛ, в которых он забил один гол и отдал одну результативную передачу.