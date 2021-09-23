Нагельсманн прокомментировал слухи о возможном переходе Рюдигера в «Баварию»

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсман отреагировал на информацию в прессе насчёт заинтересованности мюнхенцев в услугах Антонио Рюдигера.

«Тони действительно сильно прибавил в последнее время. Томас Тухуль проделал отличную работу. Он был резервистом, а сейчас – один из ключевых игроков «Челси», - цитирует Нагельсманна Kicker.

Немецкий специалист добавил, что он не обсуждал потенциальный трансфер Рюдигера со спортивным директором клуба Хасаном Салихамиджичем. По мнению Нагельсманна, баварцы предпочтут подождать, пока у футболиста «Челси» истечёт контракт с «аристократами».