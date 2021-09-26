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Премьер-лига

Аспиликуэта высказался о поражении от «Манчестер Сити»

26 Сентября 2021 • 11:37 Комментировать
Челси
0:1
Манчестер Сити
окончен

Фланговый защитник лондонского «Челси» Сесар Аспиликуэта высказался о вчерашнем поединке против «Манчестер Сити» в рамках шестого тура Премьер-лиги. «Пенсионеры» на «Стэмфорд Бридж» потерпели поражение со счетом 0:1. Единственный гол на старте второго тайма забил Габриэль Жезус.

«Это не лучший наш матч. Неприятное поражение, но мы вместе выигрываем и уступаем тоже вместе. Благодарю наших поклонников за поддержку», - гласит сообщение испанского игрока в Facebook.

По итогам шести туров «горожане» набрали 13 очков и занимают второе место в таблице АПЛ. «Челси» с аналогичным количеством баллов идет третьим.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Манчестер Сити Сесар Аспиликуэта
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