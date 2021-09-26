​У «Челси» худший показатель xG в домашней игре АПЛ за всё время исследований

В субботу «Челси» огорчил армию своих фанатов, проиграв на своём поле «Манчестер Сити» в шестом туре чемпионата Англии с результатом 0:1. Показатель ожидаемых голов (xG) у «Челси» по итогам поединка составил 0,22. Эксперты футбольной статистики из Opta отмечают, что это худший показатель «пенсионеров» в домашнем матче чемпионата за всё время исследований. Показатель xG Opta собирает с сезона 2008/2009.

Лидером Премьер-лиги Англии на текущий момент является «Ливерпуль», набравший 14 очков. На один балл отстают «Челси», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Эвертон». В понедельник выйти в лидеры АПЛ может «Брайтон» (12 очков). Для этого «чайкам» нужно обыграть «Кристал Пэлас» на выезде.