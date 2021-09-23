«Челси» намерен подписать де Лихта

Защитник «Ювентуса» Маттайс де Лихт может продолжить карьеру в чемпионате Англии, передаёт Mirror. По данным источника, предметный интерес к игроку проявляет «Челси», который хочет подписать футболиста.

Сообщается, что «синие» могут предложить за де Лихта 120 миллионов евро. Нидерландца рассматривают в качестве замены Антонио Рюдигеру, который пока не может договориться с клубом по поводу нового контракта.

Напомним, что де Лихт стал игроком «Ювентуса» в 2019 году, перейдя из «Аякса» за почти 86 миллионов евро. В нынешнем сезоне на его счету четыре матча в Серии А, в которых он забил один гол.