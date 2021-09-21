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Премьер-лига

Тухель выступил в поддержку Алонсо после высказываний игрока о BLM

21 Сентября 2021 • 23:31 Комментировать (1)
Челси
...
Манчестер Сити
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25.09 14:30

Сегодня защитник «Челси» Маркос Алонсо заявил, что больше не будет преклонять колено после стартового свистка в матчах английской Премьер-лиги. По его словам, данный жест, как и движение против расизма BLM, уже особо ни на что не влияет.

Несмотря на критику, которая вылилась на игрока в социальных сетях, главный тренер команды Томас Тухель поддержал своего подопечного. «Я доверяю Маркосу и знаю, что он настроен против проявлений расизма в любых формах. Он взрослый человек и вправе сам решать, как ему поступать. Это его позиция и мы ее принимаем», - прокомментировал немец в интервью London Evening Standart.

Уточним, что движение BLM уже не пользуется такой популярностью, как ранее. Организацию не раз обвиняли в банальном зарабатывании денег без особого прогресса в решении проблем, связанных с расовой дискриминацией.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Маркос Алонсо Томас Тухель
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Id152079006
22 Сентября 2021 в 00:17
Маркосу респект и уважуха!!! Как и Томасу.
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