Тухель выступил в поддержку Алонсо после высказываний игрока о BLM

Сегодня защитник «Челси» Маркос Алонсо заявил, что больше не будет преклонять колено после стартового свистка в матчах английской Премьер-лиги. По его словам, данный жест, как и движение против расизма BLM, уже особо ни на что не влияет.

Несмотря на критику, которая вылилась на игрока в социальных сетях, главный тренер команды Томас Тухель поддержал своего подопечного. «Я доверяю Маркосу и знаю, что он настроен против проявлений расизма в любых формах. Он взрослый человек и вправе сам решать, как ему поступать. Это его позиция и мы ее принимаем», - прокомментировал немец в интервью London Evening Standart.

Уточним, что движение BLM уже не пользуется такой популярностью, как ранее. Организацию не раз обвиняли в банальном зарабатывании денег без особого прогресса в решении проблем, связанных с расовой дискриминацией.