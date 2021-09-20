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Премьер-лига

«Челси» включился в борьбу за Комана слухи

20 Сентября 2021 • 22:42 Комментировать
Гройтер Фюрт
...
Бавария
20.00 12.00 1.10
24.09 21:30

Вингер «Баварии» Кингсли Коман недавно изъявил желание покинуть команду. Как следствие, в трансфере француза тут же заинтересовались ведущие европейские клубы, в частности английские гранды.

Ранее сообщалось, что за игрока поборются «Манчестер Сити» и «Ливерпуль». Однако, британское издание The Mirror поделилось информацией касательно намерений «Челси» опередить конкурентов в гонке за подписание Комана.

Источник уверяет, что лондонцы готовы удовлетворить требования футболиста по контракту, а также пообещать постоянную игровую практику. К слову, эксперты портала Transfermarkt оценивают возможный переход в 65 миллионов евро.

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Челси Бавария Кингсли Коман Трансферы футбола - лето 2022
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