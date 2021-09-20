Вингер «Баварии» Кингсли Коман недавно изъявил желание покинуть команду. Как следствие, в трансфере француза тут же заинтересовались ведущие европейские клубы, в частности английские гранды.

Ранее сообщалось, что за игрока поборются «Манчестер Сити» и «Ливерпуль». Однако, британское издание The Mirror поделилось информацией касательно намерений «Челси» опередить конкурентов в гонке за подписание Комана.

Источник уверяет, что лондонцы готовы удовлетворить требования футболиста по контракту, а также пообещать постоянную игровую практику. К слову, эксперты портала Transfermarkt оценивают возможный переход в 65 миллионов евро.