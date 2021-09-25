Нагельсманн стал рекордсменом Бундеслиги

Накануне мюнхенская «Бавария» встречалась с «Гройтер Фюртом» в рамках шестого тура немецкой Бундеслиги. Чемпион Германии отпраздновал победу на классе со счетом 3:1.

Как информирует твиттер-аккаунт OptaFranz, наставник мюнхенцев Юлиан Нагельсманн стал автором рекордного достижения. 34-летний тренер стал первым специалистом в истории немецкого чемпионата, чьей команде удалось забить 23 мяча в стартовых шести турах.

Нагельсманн занял пост рулевого мюнхенского гранда в июле.

После шести туров «Бавария» набрала 16 баллов и располагается на первой строчке в таблице Бундеслиги.