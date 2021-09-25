Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 132 Комментарии
Бундеслига

Нагельсманн стал рекордсменом Бундеслиги

25 Сентября 2021 • 13:36 Комментировать (1)
Гройтер Фюрт
1:3
Бавария
окончен

Накануне мюнхенская «Бавария» встречалась с «Гройтер Фюртом» в рамках шестого тура немецкой Бундеслиги. Чемпион Германии отпраздновал победу на классе со счетом 3:1.

Как информирует твиттер-аккаунт OptaFranz, наставник мюнхенцев Юлиан Нагельсманн стал автором рекордного достижения. 34-летний тренер стал первым специалистом в истории немецкого чемпионата, чьей команде удалось забить 23 мяча в стартовых шести турах.

Нагельсманн занял пост рулевого мюнхенского гранда в июле.

После шести туров «Бавария» набрала 16 баллов и располагается на первой строчке в таблице Бундеслиги.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бавария Юлиан Нагельсманн
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
ARTUR
25 Сентября 2021 в 13:45
Нравится мне этот парень, и вообще тренера из Бундеслиги топчики
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
25.09  16:30 РБ Лейпциг ... Герта 1.57 4.5 5.6
25.09  16:30 Айнтрахт Фр ... Кёльн 1.82 4 4.2
25.09  16:30 Байер Л ... Майнц 1.76 4 4.4
25.09  16:30 Хоффенхайм ... Вольфсбург 2.85 3.4 2.55
25.09  16:30 Унион Берлин ... Арминия 1.89 3.8 4.1
25.09  19:30 Боруссия М ... Боруссия Д 3.6 4 1.95
Все матчи
Новости
Сегодня, 25 Сентября
13:36 · Германия. Бундеслига
Нагельсманн стал рекордсменом Бундеслиги 1
11:52 · Германия. Бундеслига
Мюллер поднялся в топ-3 лучших бомбардиров «Баварии»
10:47 · Англия. Премьер-лига
Марсьяль может стать игроком немецкого топ-клуба
00:29 · Германия. Бундеслига
Левандовски прервал 19-матчевую голевую серию 1
24 Сентября
23:25 · Германия. Бундеслига
«Бавария» легко разобралась с «Гройтер Фюртом», Левандовски не смог побить рекорд Мюллера 1
22:27 · Германия. Бундеслига
«Боруссия» М - «Боруссия» Д: прогноз и ставка на матч чемпионата Германии – 25 сентября 2021
21:00 · Германия. Бундеслига
«Гройтер Фюрт» – «Бавария» - 1:3 (завершён)
20:51 · Англия. Премьер-лига
Вернер должен был стать игроком «Баварии» 1
12:39 · Германия. Бундеслига
Коман, перенесший операцию на сердце, вернулся к тренировкам с «Баварией»
10:40 · Германия. Бундеслига
«Боруссия» попытается купить звезду «Ювентуса», если продаст Холанна 3
02:02 · Германия. Бундеслига
Гройтер Фюрт - Бавария: где смотреть прямую трансляцию онлайн
23 Сентября
19:51 · Россия. Премьер-лига
В «Вольфсбурге» прокомментировали интерес «Спартака» к Мбабу эксклюзив
19:24 · Англия. Премьер-лига
Нагельсманн прокомментировал слухи о возможном переходе Рюдигера в «Баварию»
17:57 · Англия. Премьер-лига
Макманаман не верит в трансфер Холанна в «Ливерпуль»
15:09 · Германия. Бундеслига
Нагельсманн: «У нас огромный нереализованный потенциал»
Все новости
Рекомендуем