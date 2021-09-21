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«Байер» запросит у «Баварии» 100 миллионов евро за талантливого полузащитника слухи

21 Сентября 2021 • 23:48 Комментировать
Гройтер Фюрт
...
Бавария
20.00 12.00 1.10
24.09 21:30

Скауты «Баварии» уже долгое время следят за 18-летним полузащитником «Байера» Флорианом Вирцом. По предварительной информации, мюнхенцы считают приобретение молодого футболиста приоритетным в ближайшие трансферные окна.

Впрочем, отпускать Вирца пока не готов сам «Байер». Издание Sport1 уверяет, что клуб не будет даже рассматривать предложения по игроку до лета 2023 года. Только тогда «фармацевты» согласятся на ведение переговоров.

Однако, отмечается, что «Байер» намерен выручить за трансфер юного таланта не менее 100 миллионов евро. Согласно источнику, «Бавария» предпримет попытки сбить цену или же предложить в обмен на Вирца кого-то из своих футболистов.


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