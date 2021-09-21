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Бундеслига

​Левандовски: «Мне не нужно доказывать свой уровень в другой лиге»

21 Сентября 2021 • 18:58 Комментировать
Гройтер Фюрт
...
Бавария
20.00 12.00 1.10
24.09 21:30

Во вторник Роберт Левандовски получил «Золотую бутсу» как лучший бомбардир европейских чемпионатов в прошлом сезоне. После получения награды Левандовски высказался по поводу разговоров о том, что ему было бы полезно выйти из зоны комфорта и попробовать себя в более статусной лиге.

«Мне не нужно доказывать свой уровень в другой лиге. Я и так могу соревноваться с лучшими футболистами других лиг – в Лиге чемпионов. Я на 100% сосредоточен на «Баварии» и не думаю ни о чём другом, кроме своей команды», - слова Левандовски на своих страницах приводит Goal.com.

Напомним, что в прошлом чемпионате Германии Роберт Левандовски забил 41 гол в 29 матчах.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Роберт Левандовски
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