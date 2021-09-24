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Коман, перенесший операцию на сердце, вернулся к тренировкам с «Баварией»

24 Сентября 2021 • 12:39 Комментировать
Гройтер Фюрт
...
Бавария
20.00 14.00 1.11
Через 6 ч. 1 мин.

Нападающий «Баварии» Кингсли Коман возобновил тренировки в общей группе, передаёт пресс-служба клуба. Ранее футболист перенёс операцию на сердце из-за нарушения ритма сердцебиения.

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн ранее сообщил, что процесс восстановления нападающего займет до двух недель.

Напомним, что Коман стал игроком «Баварии» в 2017 году, перейдя из «Ювентуса» за 21 миллион евро. В нынешнем сезоне на его счету четыре матча во всех турнирах, в которых результативными действиями он не отмечался. 

Ранее сообщалось, что Коман может покинуть мюнхенский клуб. Интерес к нему проявляют «Челси» и «Манчестер Сити». 

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Кингсли Коман
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