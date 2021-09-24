Коман, перенесший операцию на сердце, вернулся к тренировкам с «Баварией»

Нападающий «Баварии» Кингсли Коман возобновил тренировки в общей группе, передаёт пресс-служба клуба. Ранее футболист перенёс операцию на сердце из-за нарушения ритма сердцебиения.

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн ранее сообщил, что процесс восстановления нападающего займет до двух недель.

Напомним, что Коман стал игроком «Баварии» в 2017 году, перейдя из «Ювентуса» за 21 миллион евро. В нынешнем сезоне на его счету четыре матча во всех турнирах, в которых результативными действиями он не отмечался.

Ранее сообщалось, что Коман может покинуть мюнхенский клуб. Интерес к нему проявляют «Челси» и «Манчестер Сити».