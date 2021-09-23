Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 217 Комментарии
Бундеслига

Левандовски: «У Холанна впечатляющий потенциал»

23 Сентября 2021 • 00:29 Комментировать
Гройтер Фюрт
...
Бавария
20.00 12.00 1.10
24.09 21:30

Роберт Левандовски дал большое интервью Kicker по случаю завоевания «Золотой бутсы».

«Я стараюсь максимально концентрироваться на собственной игре. Думаю не о том, что уже выиграл, а о том, чего ещё могу добиться. Новый сезон – надежда на новые успехи.

В Европе сейчас достаточно топовых форвардов. В Бундеслиге у Холанна впечатляющий потенциал. Он демонстрирует своё запредельное желание, этот парень голоден к голам.

В Англии есть Кейн. Всё ещё в топовой форме Карим Бензема, у него свой стиль игры. Лукаку из «Челси» - атлет с невероятной мощью», - заявил Роберт Левандовски.

В нынешнем сезоне 33-летний поляк успел отличиться за «ротен» уже 11 мячами в 7 играх.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Челси Бавария Боруссия Дортмунд Карим Бензема Ромелу Лукаку Роберт Левандовски Эрлинг Холанн
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 23 Сентября
00:29 · Германия. Бундеслига
Левандовски: «У Холанна впечатляющий потенциал»
22 Сентября
20:09 · Германия. Бундеслига
Марио Гомеса зовут на работу в «РБ Лейпциг»
15:42 · Россия. Премьер-лига
В «Вольфсбурге» ответили на вопрос об интересе к Захаряну
13:50 · Германия. Бундеслига
«Бавария» нашла замену Коману
11:35 · Германия. Бундеслига
Левандовски: «Стараюсь играть на уровне Роналду и Месси» 1
10:53 · Россия. Премьер-лига
«Боруссия» Дортмунд следит за Захаряном 2 слухи
10:46 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» отклонил предложение «Боруссии» по поводу трансфера воспитанника
09:31 · Германия. Бундеслига
Левандовски отреагировал на слухи о трансфере в «Реал»
00:14 · Германия. Бундеслига
Бывший директор «Байера» предложил ввести в Бундеслиге систему плей-офф
21 Сентября
23:48 · Германия. Бундеслига
«Байер» запросит у «Баварии» 100 миллионов евро за талантливого полузащитника слухи
18:58 · Германия. Бундеслига
​Левандовски: «Мне не нужно доказывать свой уровень в другой лиге»
15:46 · Германия. Бундеслига
​Левандовски получил «Золотую бутсу» 1 фото
12:25 · Россия. Премьер-лига
Назван лучший российский футболист в FIFA 22 1
11:45 · Англия. Премьер-лига
Андре Силва может заменить Кейна в «Тоттенхэме»
00:46 · Германия. Бундеслига
Влахович заявил, что готов составить конкуренцию Холанну 1
Все новости
Рекомендуем