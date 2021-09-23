Левандовски: «У Холанна впечатляющий потенциал»

Роберт Левандовски дал большое интервью Kicker по случаю завоевания «Золотой бутсы».

«Я стараюсь максимально концентрироваться на собственной игре. Думаю не о том, что уже выиграл, а о том, чего ещё могу добиться. Новый сезон – надежда на новые успехи.

В Европе сейчас достаточно топовых форвардов. В Бундеслиге у Холанна впечатляющий потенциал. Он демонстрирует своё запредельное желание, этот парень голоден к голам.

В Англии есть Кейн. Всё ещё в топовой форме Карим Бензема, у него свой стиль игры. Лукаку из «Челси» - атлет с невероятной мощью», - заявил Роберт Левандовски.

В нынешнем сезоне 33-летний поляк успел отличиться за «ротен» уже 11 мячами в 7 играх.