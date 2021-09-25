Мюллер поднялся в топ-3 лучших бомбардиров «Баварии»

Форвард мюнхенской «Баварии» Томас Мюллер отметился взятием ворот во вчерашнем поединке Бунлеслиги против «Гройтер Фюрта». Чемпион Германии отпраздновал победу со счетом 3:1.

Как сообщается в твиттер-аккаунте Opta, этот гол стал для 32-летнего бомбардира 218-м в футболке «Баварии». Томас поднялся на третье место в списке лучших голеадоров клуба. Мюллер обогнал Карла-Хайнца Румменигге (217).

Теперь Томас уступает лишь Роберту Левандовски (305) и Герду Мюллеру, наколотившему 523 гола.

Мюллер выступает за «Баварию» с 2009 года. Его контракт рассчитан до окончания сезона-2022/2023.