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Бензема – лучший в Европе по системе «гол+пас»

20 Сентября 2021 • 13:03 Комментировать
Реал Мадрид
...
Мальорка
1.25 6.00 12.00
22.09 23:00

Нападающий «Реала» Карим Бензема демонстрирует лучшую статистику в пяти топовых европейских лигах.

33-летний французский голеадор «королевского клуба» успешно начал это сезон. В пяти сыгранных поединках чемпионата Испании футболист острия атаки отличился 6 забитыми мячами и ещё 5 раз ассистировал своим одноклубникам. Таким образом, у Бензема 11 результативных действий в сумме. Как информирует статистический портал Opta, по системе «гол+пас» форварду «сливочных» нет равных в Европе.

В спину Бензема дышит финишер дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанн с 10 баллами (7+3). У Роберта Левандовски – 7 забитых мячей в активе, он – третий.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Бавария Боруссия Дортмунд Карим Бензема Роберт Левандовски Эрлинг Холанн
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