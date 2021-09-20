Бензема – лучший в Европе по системе «гол+пас»

Нападающий «Реала» Карим Бензема демонстрирует лучшую статистику в пяти топовых европейских лигах.

33-летний французский голеадор «королевского клуба» успешно начал это сезон. В пяти сыгранных поединках чемпионата Испании футболист острия атаки отличился 6 забитыми мячами и ещё 5 раз ассистировал своим одноклубникам. Таким образом, у Бензема 11 результативных действий в сумме. Как информирует статистический портал Opta, по системе «гол+пас» форварду «сливочных» нет равных в Европе.

В спину Бензема дышит финишер дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанн с 10 баллами (7+3). У Роберта Левандовски – 7 забитых мячей в активе, он – третий.