Анчелотти: «У Камавинга есть всё, чтобы играть за «Реал»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался по поводу новичка «сливочных» Эдуардо Камавинга. Итальянец высоко ценит возможности молодого полузащитника.

«У Камавинга есть всё, чтобы играть за «Реал». Уверен, что он много даст клубу. Эдуардо может играть на любой позиции в полузащите, что является большим преимуществом. «Реал» получил очень сильного игрока на много лет вперёд», - цитирует Анчелотти Mundo Deportivo.

Напомним, что Камавинга перешёл из «Ренна» за 31 миллион евро. В составе «Реала» он сыграл три матча, в которых отметился забитым мячом и результативной передачей. Его контракт с клубом рассчитан до 2027 года.