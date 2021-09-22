Йовичу предлагают реанимировать карьеру в АПЛ

Услуги сербского форварда «Реала» Луки Йовича интересны двум клубам из чемпионата Англии – «Арсеналу» и «Вест Хэму».

По информации источника Eurosport, 23-летний нападающий вице-чемпионов Испании фигурирует в шорт-листе трансферных пожеланий «канониров» и «молотобойцев». Оба клуба, базирующиеся в Лондоне, готовы предпринять попытки заполучить серба во время январского трансферного окна.

Как информирует пресса, сам Лука Йович не спешит принимать приглашения из Премьер-лиги, считая переезд в Германию или Италии более приоритетным вариантом развития карьеры.

В нынешнем сезоне балканский легионер «Реала» выходил исключительно на замену и ни одним результативным действием мадридских фанатов не порадовал.