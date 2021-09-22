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Премьер-лига

Йовичу предлагают реанимировать карьеру в АПЛ

22 Сентября 2021 • 21:13 Комментировать
Реал Мадрид
4:1
Мальорка
1.23 7.10 14.00
2-й тайм

Услуги сербского форварда «Реала» Луки Йовича интересны двум клубам из чемпионата Англии – «Арсеналу» и «Вест Хэму».

По информации источника Eurosport, 23-летний нападающий вице-чемпионов Испании фигурирует в шорт-листе трансферных пожеланий «канониров» и «молотобойцев». Оба клуба, базирующиеся в Лондоне, готовы предпринять попытки заполучить серба во время январского трансферного окна.

Как информирует пресса, сам Лука Йович не спешит принимать приглашения из Премьер-лиги, считая переезд в Германию или Италии более приоритетным вариантом развития карьеры.

В нынешнем сезоне балканский легионер «Реала» выходил исключительно на замену и ни одним результативным действием мадридских фанатов не порадовал.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Вест Хэм Арсенал Лондон Лука Йович трансферы футбола - зима 2022
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