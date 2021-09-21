Полузащитник «Реала» Иско может продолжить карьеру в чемпионате Франции, передаёт Fichajes. По данным источника, интерес к игроку проявляет «Лион», который попытается сделать предложение мадридскому клубу уже в январе.

Ранее сообщалось, что Иско также входит в сферу интересов «Ювентуса» и «Милана». Контракт испанца со «сливочными» рассчитан до середины 2022 года.

Напомним, что Иско стал игроком «Реала» в 2013 году, перейдя из «Малаги» за 30 миллионов евро. В нынешнем сезоне на его счету четыре матча в Ла Лиге, в которых он суммарно провёл на поле 139 минут. Результативными действиями не отмечался.