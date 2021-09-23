Неймар не согласился с жёлтой карточкой, показанной сопернику

Нападающий «Пари Сен-Жермена» Неймар отреагировал на эпизод в поединке «Лион» - «Труа», во время которого его соотечественник Лукас Пакета получил предупреждение за финт «радуга».

«Этот момент сильно меня огорчил. «Радуга» - один из приёмов, как обыграть оппонента. Не имеет значения, при каких обстоятельствах она была исполнена», - написал Неймар у себя в инстаграм-профиле в «сторис».

Бразильский нападающий «Пари Сен-Жермена» вспомнил, что в прошлом сезоне он сам угодил в подобный инцидент и увидел перед собой жёлтый свет в руках арбитра.

Не так давно Неймар и Пакета были соперниками на футбольном поле. Матч «ПСЖ» - «Лион» завершился в пользу столичного клуба 2:1, и голом в составе «ткачей» отличился именно экс-игрок «Милана».