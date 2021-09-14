«Реал» готов расстаться с Менди

Защитник «Реала» Ферлан Менди может покинуть мадридский клуб в зимнее трансферное окно, передаёт Fichajes. По данным источника, «сливочные» будут готовы рассмотреть предложения других клубов по поводу трансфера француза.

Сообщается, что в клубе разочарованы постоянными травмами Менди и намерены расстаться с ним. Ранее сообщалось, что интерес к футболисту проявляет «Ювентус».

Напомним, что Менди стал игроком «Реала» в 2019 году, перейдя из «Лиона» за 48 миллионов евро. За это время он сыграл 70 матчей во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал четыре результативные передачи. В нынешнем сезоне защитник на поле не появлялся.