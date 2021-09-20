​38% голов «Реала» в этом сезоне были забиты в концовке матча

В воскресенье «Реал» в гостях у «Валенсии» проигрывал в счёте до 86-й минуты, но затем забил дважды и увёз с собой в Мадрид три очка. Любопытно, что из 16 забитых голов в этом сезоне сразу 6 (37,5%) «сливочные» забили после 85-й минуты.

На текущую минуту именно «Реал» располагается на вершине турнирной таблицы Ла Лиги. Мадридская команда набрала 13 очков в пяти играх чемпионата.

Ближайший матч «Реал» будет проводить в среду, 22 сентября. В рамках чемпионата команда Карло Анчелотти будет принимать дома «Мальорку».

Добавим, что действующим чемпионом Испании является мадридский «Атлетико».