Анчелотти: «Сейчас у меня медовый месяц в «Реале»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался по поводу работы в мадридском клубе. Напомним, что наставник возглавил «сливочных» перед началом этого сезона.

«Сейчас у меня медовый месяц в «Реале». Надеюсь, что всё так и будет продолжаться. У нас невероятный коллектив и атмосфера внутри команды. Надеюсь, что смогу работать здесь, как можно дольше», - цитирует итальянца Mundo Deportivo.

Напомним, что ранее Анчелотти возглавлял «Реал» с 2013 по 2015 год. В нынешнем сезоне под его руководством команда провела пять матчей в Ла Лиге, в которых одержала четыре победы и один раз сыграла вничью.