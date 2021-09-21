Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 372 Комментарии
Ла Лига

Анчелотти: «Сейчас у меня медовый месяц в «Реале»

21 Сентября 2021 • 10:48 Комментировать (1)
Реал Мадрид
...
Мальорка
1.25 6.00 12.00
22.09 23:00

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался по поводу работы в мадридском клубе. Напомним, что наставник возглавил «сливочных» перед началом этого сезона.

«Сейчас у меня медовый месяц в «Реале». Надеюсь, что всё так и будет продолжаться. У нас невероятный коллектив и атмосфера внутри команды. Надеюсь, что смогу работать здесь, как можно дольше», - цитирует итальянца Mundo Deportivo.

Напомним, что ранее Анчелотти возглавлял «Реал» с 2013 по 2015 год. В нынешнем сезоне под его руководством команда провела пять матчей в Ла Лиге, в которых одержала четыре победы и один раз сыграла вничью.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
21.09  20:30 Хетафе ... Атлетико М 5.2 3.35 1.82
21.09  23:00 Атлетик Б ... Райо Вальекано 1.88 3.55 4.4
21.09  23:00 Леванте ... Сельта 2.47 3.5 2.85
Все матчи
Новости
Сегодня, 21 Сентября
13:01 · Испания. Ла Лига
Иско может перейти в «Лион» слухи
12:25 · Россия. Премьер-лига
Назван лучший российский футболист в FIFA 22 1
11:00 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» интересуется игроком «Барселоны»
10:48 · Испания. Ла Лига
Анчелотти: «Сейчас у меня медовый месяц в «Реале» 1
10:25 · Англия. Премьер-лига
«Ювентус» и «Атлетико» интересуются Сака 1
09:54 · Испания. Ла Лига
Лапорта определился с претендентами на пост главного тренера «Барселоны» 2
09:27 · Испания. Ла Лига
«Барселона» сделала 54 навеса в поединке с «Гранадой»
08:39 · Испания. Ла Лига
Куману задали вопрос о будущем в «Барселоне» после осечки с «Гранадой»
02:02 · Испания. Ла Лига
Хетафе - Атлетико: где смотреть прямую трансляцию онлайн 1
00:13 · Испания. Ла Лига
«Барселона» в игре с «Гранадой» выполнила рекордное с 2005 года количество передач в штрафную соперника 1
20 Сентября
23:58 · Испания. Ла Лига
«Барселона» чудом спаслась от нелогичного поражения 14
21:40 · Испания. Ла Лига
«Барселона» – «Гранада» - 1:1 (закончен) 14
17:31 · Испания. Ла Лига
​«Барселона» выплатит Куману 6 млн евро, если он уйдёт в конце сезона 2 слухи
16:43 · Испания. Ла Лига
​«Барселона» может выплатить бывшему тренеру 14 млн евро слухи
14:55 · Испания. Ла Лига
​38% голов «Реала» в этом сезоне были забиты в концовке матча
Все новости
Рекомендуем