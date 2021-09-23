«Реал» забил 6 мячей «Мальорке», «Вильярреал» впервые победил

В чемпионате Испании продолжаются матчи шестого тура. Неудержимый «Реал» поиздевался над обороной «Мальорки», которая до этого почти не пропускала, - 6:1. В ворота бывшей команды трижды забил Марко Асенсио (это его первый хет-трик в карьере). Еще два мяча в активе Карима Бензема, а точку поставил Иско.

Свою первую победу в сезоне отпраздновал «Вильярреал», прервавший эпидемию ничьих. Сегодня команда Унаи Эмери разобралась с «Эльче» (4:1).