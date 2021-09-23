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Ла Лига

«Реал» забил 6 мячей «Мальорке», «Вильярреал» впервые победил

23 Сентября 2021 • 00:54 Комментировать
Вильярреал
4:1
Эльче
окончен

В чемпионате Испании продолжаются матчи шестого тура. Неудержимый «Реал» поиздевался над обороной «Мальорки», которая до этого почти не пропускала, - 6:1. В ворота бывшей команды трижды забил Марко Асенсио (это его первый хет-трик в карьере). Еще два мяча в активе Карима Бензема, а точку поставил Иско.

Свою первую победу в сезоне отпраздновал «Вильярреал», прервавший эпидемию ничьих. Сегодня команда Унаи Эмери разобралась с «Эльче» (4:1).

Протокол игры  
Реал Мадрид 6:1 Мальорка
(1:0) Бензема Карим 3'    
(2:0) Асенсио Марко 24'    
    25' Ли Кан Ин (2:1)
(3:1) Асенсио Марко 29'    
(4:1) Асенсио Марко 55'    
(5:1) Бензема Карим 78'    
(6:1) Иско Аларкон 84'    
Куртуа Тибо Начо Фернандес   67'   80' (Йович Лука (   80') Милитао Эдер Алаба Давид Гутьеррес Мигель Асенсио Марко   72' (Васкес Лукас (   72') Вальверде Федерико Камавинга Эдуардо   47'   60' (Бланко Антонио (   60') Родриго   72' (Иско Аларкон (   72') Бензема Карим   80' (Сантос Сержиу (   80') Винисиус Жуниор
Запасные: Фуидиас Тони Модрич Лука Диас Мариано Азар Эден Лунин Андрей Вальехо Хесус Каземиро Карлос
Рейна Маноло Састре Хуан Вальент Мартин Josep Gaya   59' (Санчес Антонио (   59') Оливан Бриан Фебас Алейкс   59' (Пратс Абдон (   59') Батталья Родриго Ли Кан Ин Кубо Такефуса   46' (Баба Иддрису (   46'   57') Лаго Жуниор   76' (Мбула Хорди (   76') Хопп Мэттью   59' (Коста Хауме (   59')
Запасные: Родригес Даниэль Фернандо Нино Сальва Севилья Грейф Доминик Дьедью Амат Гарсия Пере
22 сентября. Стадион "Сантьяго Бернабеу" (Мадрид).

Протокол игры  
Вильярреал 4:1 Эльче
(1:0) Пино Йереми 5'    
    19' Мохика Хоан (1:1)
(2:1) Тригерос Мануэль 39'    
(3:1) Данджума Арно 60'    
(4:1) Морено Альберто 90'    
Асенхо Серхио Марио Гаспар Манди Аисса Торрес Пау II Педраса Альфонсо   27'   46' (Эступиньян Первис (   46') Тригерос Мануэль   75' (Коклен Франсис (   75') Капу Этьен Парехо Даниэль Пино Йереми   53' (Гомес Мойсес (   53') Алькасер Пако   75' (Диа Булайе (   75') Данджума Арно   86' (Морено Альберто (   86')
Запасные: Пенья Рубен Фойт Хуан Альбиоль Рауль Иборра Висенте Рульи Херонимо
Касилья Кико Фернандес Хосан Барраган Антонио   82' (Милья Пере (   82') Роко Энсо Диего Гонсалес VII   73' Мохика Хоан Гумбау Херард   64' (Гутьеррес Хосе (   64') Марконе Иван   64' (Маскарель Омар (   64') Фидель Чавес   40'   64' (Пасторе Хавьер (   64') Каррильо Гидо Лукас Перес   69' (Бенедетто Дарио (   69')
Запасные: Нванкво Джон Моренте Тете Хосема Вернер Аксель Бадия Эдгар Паласиос Элибельтон
22 сентября. Стадион "Эстадио де ла Керамика".

 

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окончен Севилья 3:1 Валенсия
окончен Эспаньол 1:0 Алавес
окончен Вильярреал 4:1 Эльче
окончен Реал Мадрид 6:1 Мальорка
23.09  20:30 Осасуна ... Бетис 2.55 3.3 2.9
23.09  20:30 Гранада ... Реал Сосьедад 4.2 3.6 1.92
23.09  23:00 Кадис ... Барселона 6.4 5.2 1.45
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