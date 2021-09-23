«Реал» забил 6 мячей «Мальорке», «Вильярреал» впервые победил

В чемпионате Испании продолжаются матчи шестого тура. Неудержимый «Реал» поиздевался над обороной «Мальорки», которая до этого почти не пропускала, - 6:1. В ворота бывшей команды трижды забил Марко Асенсио (это его первый хет-трик в карьере). Еще два мяча в активе Карима Бензема, а точку поставил Иско.
Свою первую победу в сезоне отпраздновал «Вильярреал», прервавший эпидемию ничьих. Сегодня команда Унаи Эмери разобралась с «Эльче» (4:1).
Протокол игры
|Реал Мадрид
|6:1
|Мальорка
|(1:0) Бензема Карим 3'
|(2:0) Асенсио Марко 24'
|25' Ли Кан Ин (2:1)
|(3:1) Асенсио Марко 29'
|(4:1) Асенсио Марко 55'
|(5:1) Бензема Карим 78'
|(6:1) Иско Аларкон 84'
Куртуа Тибо • Начо Фернандес 67' 80' ( Йович Лука ( 80') • Милитао Эдер • Алаба Давид • Гутьеррес Мигель • Асенсио Марко 72' ( Васкес Лукас ( 72') • Вальверде Федерико • Камавинга Эдуардо 47' 60' ( Бланко Антонио ( 60') • Родриго 72' ( Иско Аларкон ( 72') • Бензема Карим 80' ( Сантос Сержиу ( 80') • Винисиус Жуниор
Запасные: Фуидиас Тони • Модрич Лука • Диас Мариано • Азар Эден • Лунин Андрей • Вальехо Хесус • Каземиро Карлос
Рейна Маноло • Састре Хуан • Вальент Мартин • Josep Gaya 59' ( Санчес Антонио ( 59') • Оливан Бриан • Фебас Алейкс 59' ( Пратс Абдон ( 59') • Батталья Родриго • Ли Кан Ин • Кубо Такефуса 46' ( Баба Иддрису ( 46' ) • 57'Лаго Жуниор 76' ( Мбула Хорди ( 76') • Хопп Мэттью 59' ( Коста Хауме ( 59')
Запасные: Родригес Даниэль • Фернандо Нино • Сальва Севилья • Грейф Доминик • Дьедью Амат • Гарсия Пере
22 сентября. Стадион "Сантьяго Бернабеу" (Мадрид).
Протокол игры
|Вильярреал
|4:1
|Эльче
|(1:0) Пино Йереми 5'
|19' Мохика Хоан (1:1)
|(2:1) Тригерос Мануэль 39'
|(3:1) Данджума Арно 60'
|(4:1) Морено Альберто 90'
Асенхо Серхио • Марио Гаспар • Манди Аисса • Торрес Пау II • Педраса Альфонсо 27' 46' ( Эступиньян Первис ( 46') • Тригерос Мануэль 75' ( Коклен Франсис ( 75') • Капу Этьен • Парехо Даниэль • Пино Йереми 53' ( Гомес Мойсес ( 53') • Алькасер Пако 75' ( Диа Булайе ( 75') • Данджума Арно 86' ( Морено Альберто ( 86')
Запасные: Пенья Рубен • Фойт Хуан • Альбиоль Рауль • Иборра Висенте • Рульи Херонимо
Касилья Кико • Фернандес Хосан • Барраган Антонио 82' ( Милья Пере ( 82') • Роко Энсо • Диего Гонсалес VII • 73'Мохика Хоан • Гумбау Херард 64' ( Гутьеррес Хосе ( 64') • Марконе Иван 64' ( Маскарель Омар ( 64') • Фидель Чавес 40' 64' ( Пасторе Хавьер ( 64') • Каррильо Гидо • Лукас Перес 69' ( Бенедетто Дарио ( 69')
Запасные: Нванкво Джон • Моренте Тете • Хосема • Вернер Аксель • Бадия Эдгар • Паласиос Элибельтон
22 сентября. Стадион "Эстадио де ла Керамика".