Анчелотти: «Йович получит шанс, когда Бензема потребуется отдых»

Наставник «Реала» Карло Анчелотти рассказал, при каких условиях Лука Йович может рассчитывать на появление в основном составе мадридцев.

«Карим смотрится просто великолепно. У него уже восемь мячей, но также не стоит забывать о его игре на команду. Он регулярно ассистирует партнёрам.

Йович получит свой шанс, когда Бензема потребуется отдых. Я доволен Лукой, он хорошо тренируется. В игре с «Мальоркой» у него были моменты», - приводит слова Анчелотти пресс-служба «Реала».

Напомним, что в игре шестого тура Карим Бензема отличился своим 200-м голом в Ла Лиге и установил новый рекорд результативности в XXI веке.