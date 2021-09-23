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Ла Лига

Анчелотти: «Йович получит шанс, когда Бензема потребуется отдых»

23 Сентября 2021 • 16:36 Комментировать
Реал Мадрид
6:1
Мальорка
окончен

Наставник «Реала» Карло Анчелотти рассказал, при каких условиях Лука Йович может рассчитывать на появление в основном составе мадридцев.

«Карим смотрится просто великолепно. У него уже восемь мячей, но также не стоит забывать о его игре на команду. Он регулярно ассистирует партнёрам.

Йович получит свой шанс, когда Бензема потребуется отдых. Я доволен Лукой, он хорошо тренируется. В игре с «Мальоркой» у него были моменты», - приводит слова Анчелотти пресс-служба «Реала».

Напомним, что в игре шестого тура Карим Бензема отличился своим 200-м голом в Ла Лиге и установил новый рекорд результативности в XXI веке.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Мальорка Карло Анчелотти Карим Бензема Ла Лига Милан Йович
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