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Анчелотти: «Кто-то недоволен количеством игрового времени? Это хорошо»

21 Сентября 2021 • 23:09 Комментировать
Реал Мадрид
...
Мальорка
1.25 6.00 12.00
Через 23 ч. 27 мин.

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал кадровую ситуацию в команде, ответив на вопросы касательно ряда игроков, которые на старте сезона вынуждены смириться с ролью резервистов.

«С каждым из футболистов я веду диалог. Сложно выбирать среди них лишь 11 основных. Иско, Марко Асенсио, Лука Йович – все они могут быть недовольны своим игровым временем, и это хорошо. Было бы плохо, если бы они не хотели играть. А так, мне нравится, как они работают на тренировках. Все получат свой шанс», - цитирует Анчелотти Marca.

Напомним, что «Реал» здорово начал сезон, возглавляя турнирную таблицу испанского чемпионата.

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Реал Мадрид Карло Анчелотти
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