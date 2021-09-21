Анчелотти: «Кто-то недоволен количеством игрового времени? Это хорошо»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал кадровую ситуацию в команде, ответив на вопросы касательно ряда игроков, которые на старте сезона вынуждены смириться с ролью резервистов.

«С каждым из футболистов я веду диалог. Сложно выбирать среди них лишь 11 основных. Иско, Марко Асенсио, Лука Йович – все они могут быть недовольны своим игровым временем, и это хорошо. Было бы плохо, если бы они не хотели играть. А так, мне нравится, как они работают на тренировках. Все получат свой шанс», - цитирует Анчелотти Marca.

Напомним, что «Реал» здорово начал сезон, возглавляя турнирную таблицу испанского чемпионата.